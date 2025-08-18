Eu não sabia que o escritor sueco Henning Mankell (1948-2015) era genro do cineasta Ingmar Bergman (1918-2007), que dispensa apresentações. Sim, o criador do detetive Kurt Wallander foi casado com a diretora teatral e televisiva Eva Bergman, filha do diretor de Persona, O Sétimo Selo, Gritos e Sussurros e outras obras-primas do cinema mundial. Descobri essa informação biográfica outro dia, assim meio que por acaso; queria saber a ordem dos livros de Mankell, acessei a Wikipédia gringa e voilà. Mas Bergman teve uma penca de filhos e filhas, quem vivia na Suécia em meados do século passado tinha chances razoáveis de eventualmente tê-lo como sogro.\nOk, exagerei.\nMankell foi um excelente autor de romances policiais, alguns dos quais lançados no Brasil pela Companhia das Letras. Também escreveu livros infantis e uma quantidade considerável de peças teatrais. E foi um ativista hardcore. Lembra daquela flotilha que rompeu o bloqueio a Gaza em 2010? Mankell estava no MV Mari Marmara, onde se deu o confronto entre ativistas e soldados israelenses, estes armados com fuzis de assalto, aqueles brandindo pedaços de paus, canos e facas. Nove civis foram assassinados na ocasião (e outro morreu depois, no hospital). Greta Thunberg teve sorte tempos atrás, quando “invadiu” as águas israelenses.