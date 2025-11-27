Quando o último guarda fechou a porta, o homem olhou para as paredes a sua volta e pensou: “O que é que eu fui fazer?” E ele sabia o que havia feito. Tinha plena consciência de todas as maldades realizadas contra quem não podia se defender. Ele se recordava perfeitamente dos atos desumanos, do deboche, da ausência de empatia que havia demonstrado no exato momento em que todos choravam suas perdas. Não, ele não podia negar suas falas absurdas, sua teimosia letal, suas decisões ilógicas e nocivas. Como não reconhecer que sua ambição pelo poder, que seu autoritarismo inato, que seu desejo de se vingar contra aqueles que acreditavam que o haviam desprezado um dia guiou suas atitudes, as mais indizíveis possíveis?Estava encarcerado, pagando suas dívidas, sendo punido por suas culpas, nenhuma delas imaginária, todas elas comprovadas fartamente. Sua saúde já não era boa porque ele buscou, incessantemente, a tensão e o conflito e isso envelhece e deteriora qualquer organismo. Sua motivação sempre foi a ofensa, o confronto e o desrespeito, negando-se a ver que tais posturas apodrecem muito mais aqueles que as adotam do que os alvos que tem em mira. Seu corpo era um farrapo, sua mente era um turbilhão, seu presente era um inferno e seu futuro era o pior possível. Quantas encarnações ainda teria de viver para conseguir saldar tamanho carma?Ele se sentou na cama de sua cela, muito melhor do que a da maioria dos presos que vivem entulhados nos presídios. Sabia que não seria torturado naquele espaço, apesar de tantas vezes ter-se mostrado um fã ardoroso de torturadores. Seria tratado com dignidade, apesar de tantas vezes ter sido indigno com os mais fracos. Sua família poderia visitá-lo com frequência, apesar de ele ter zombado de filhos e esposas de prisioneiros que nunca mais puderam ver seus entes queridos porque foram mortos e seus corpos desapareceram.Mas ele não pensava exatamente nisso. A depressão que sentia agora não era oriunda de um arrependimento, mas da frustração de seus planos terem fracassado. Se tivessem sido exitosos, imaginava-se em um palácio, mandando e desmandando, colocando em prática todos os seus instintos mais primitivos, que eram os únicos que de fato se mostravam genuínos em seu caso. No seu delírio, exercia o arbítrio, perseguindo desafetos, protegendo os desmandos de seus asseclas. Tudo deu certo durante um tempo, mas acabou.O homem não chorava, já que todas as suas lágrimas estavam guardadas apenas para aparições públicas, quando obtinha algum ganho da imagem dramática, talvez despertando uma compaixão que ele próprio nunca teve com outra pessoa. Quando milhares morreram a sua volta, ele não chorou e não se solidarizou com quem chorava. Também não rezava por um melhor destino, já que sua fé era uma fabricação, não uma devoção verdadeira.Ao invés disso, o homem encarcerado pensava apenas em vingança, tentava articular um perdão para si mesmo, imaginava uma mobilização imensa em seu favor. Unicamente em seu favor.O homem deitou-se na cama estreita e mirou o teto com olhos vazios. Vazia também era sua alma. Nesse vazio, ele ruminava seus rancores, sua covardia e sua beligerância. Ele consumia apenas a si mesmo, não mais os outros. Sim, o cárcere guardou suas memórias até o fim, Augusto Pinochet!