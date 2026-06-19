Às frias almas que primeiro roeram minhas pretensões de grandeza, dedico como saudosa lembrança estas lágrimas.\nParça, algum tempo fiquei pensando se devia abrir essa choradeira pelo princípio ou pelo fim. Não sou propriamente um Brás Cubas, embora lá onde eu nasci haja até uma estação de trem com esse nome, mas, com ousadia e alegria, arrisco começar pelo epílogo. É que não sou propriamente um aposentado, sou um aposentado em atividade: branda, porque de outro jeito cansa demais.\nFui largando mão das coisas por preguiça, cansaço, enfado, tédio; já estava ricaço. Mulheres ao redor me amavam por semanas e uns milhares de euros. Sabe como é, a gente tem saudades das coisas que ainda não viveu. Então tive filhos, o quinto já vem a caminho, alguns simultâneos com duas mães. Nunca me passou pela cabeça preservar criaturas do que quer que fosse, quem dirá de misérias que, em mim, sou incapaz de enxergar.