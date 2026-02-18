Desde que “não é não” no carnaval iniciou-se um processo de revisão, sem retorno, do Decreto publicado em 3 de fevereiro de 1934, por Sua Majestade, o Rei Momo I, no Rio de Janeiro.O texto ordena a proibição da infelicidade, a anistia dos melancólicos e o exílio do bom senso, da austeridade e do preconceito, enquanto reinar Momo. Nesse período, até os devedores recebem moratória. Certamente, não estou sozinha ao defender que quatro dias por ano é pouco tempo para a manifestação de epifanias dessa grandeza. Haja vista que a população da Bahia tem sua própria legislação carnavalesca, referência consolidada para toda a unidade federativa. Quanto à expulsão forçada do bom senso, também não toleraremos o perdão dos excessos que justificam violências, porque a fantasia jamais será suficiente para legitimar opressões. Não há folia genuína se o racismo, o feminicídio, a transfobia não têm trégua dia nenhum. E só mesmo o carnaval para nos lembrar da existência da figura patética que Momo se tornou. Um rei entronizado pelos homens, com fins recreativos. Poderes temporários entregues à pessoa a quem não se respeita, um convite ao bullying no século 21. Afinal, entre os homens, está liberada a humilhação de efeminados e demais perfis considerados fracos e vulneráveis por eles. A masculinidade tóxica tem mesmo esse comportamento que pode parecer incoerente, mas nada mais é do que a prática velada da misoginia. (Por isso, a transmasculinidade torna-se uma afronta ao machismo quando nos alerta que o masculino não é uma propriedade do homem apenas. Mas este é um outro assunto.)Era sexta-feira de carnaval quando uma amiga me mandou notícias do clima perfeito de euforia que o Bloco Coró de Pau havia instaurado, no Mercado da Vila Nova, em Goiânia. Me enviou em seguida uma selfie, empunhando um leque de papel onde se lia: “Não é não. Ponto final”.Distante da folia, perguntei se Momo ainda reinava e ela garantiu que sim. Talvez porque Dairan Lima seja poeta e poetas sempre sabem de coisas que escapam ao entendimento de gente comum. Originalmente, na mitologia grega, Momo (ou Momus) era uma deusa, filha da Noite (Nix). A divindade personificava a zombaria, o deboche, o escárnio e a crítica aos deuses. Nem Zeus todo-poderoso escapava da língua ferina da patrona dos poetas e escritores. Acabou expulsa do Olimpo, como era de se esperar. Começou assim o apagamento de sua existência. Estudiosos e estudiosas consideram que o mito de Momo tem uma raiz feminista mitológica. Porque no contexto patriarcal da Idade Média e da Antiguidade, a deusa foi substituída por um homem em celebrações dionisíacas e bacanais romanos também. Nessa história instigante e pouco difundida, a transição de gênero de Momo ainda serviu à modulação conveniente de seu comportamento, que passou de sarcástico a bufônico. Em outras palavras, por volta dos séculos 4 ou 5 a.C, decidiram que uma mulher crítica de homens poderoso passaria a ser o bobo da corte. Mais uma para a série “fraudes históricas” ou simplesmente “mentiras patriarcais”, aquela lista onde Elvis Presley é desmascarado como o inventor do rock n’ roll e onde o secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, é reconhecido como assassino covarde de seus dois filhos, entre infinitos outros casos absurdos.Importante lembrar que, pelo menos na mitologia, quando a grande festa da alegria termina Momo é levado ao altar de Saturno para ser sacrificado. O patriarcado não protege nem os “seus” e a diversão nunca termina quando a chacota anual é institucionalizada. Então, se Momo é uma piada pronta e reina coisa nenhuma, chegou a hora de devolverem o cetro a quem é de direito.Sobre a moratória concedida aos endividados, não tenho comentários a fazer.