Gli Esordi (1998, edição revista em 2011), um dos melhores romances do italiano Antonio Moresco (1947), foi traduzido para o inglês por Max Lawton: The Beginnings. Há também a tradução espanhola por Miguel Ros González, Los Comienzos. Em português? Ficarei muito surpreso se houver cinco medalhões locais que saibam de quem se trata. Moresco é um dos maiores ficcionistas que ainda respiram neste mundo que agoniza.\nGli Esordi é o primeiro romance da trilogia Giochi Dell’Eternità, Jogos da Eternidade, que inclui Canti del Caos (dois volumes, 2001 e 2003) e Gli Increati (2015). Lawton traduzirá todos para o inglês. Canti é o romance italiano mais radical desde Horcynus Orca (1975), de Stefano d’Arrigo.\nMoresco diz que, em Gli Esordi, “os limites da percepção começam a se alterar, o tempo e a luz se desdobram e se expandem, enquanto o mundo visível permanece imobilizado”, pois “o mundo precisa ser imobilizado para que possamos abri-lo de par em par e atravessá-lo”. O livro é dividido em três partes, a primeira narrada por um “seminarista silencioso”, a segunda, por “um agitador revolucionário”, e a terceira, por “um escritor subterrâneo”; a “primeira parte está imersa na dimensão religiosa; a segunda, na histórica; a terceira, na artística: sacerdote, soldado, artista”.