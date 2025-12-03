Ela queria ser reconhecida como bela, recatada e do lar, definição atribuída a uma antecessora, além de terrivelmente evangélica, apagando um passado muito mais excitante. Assumiu com tamanha convicção a identidade que foi o suficiente para convencer os que precisavam muito aderir a essa invenção fanática e delirante. Afinal, era bonita, sabia fazer carinha de meiga e bastavam chavões, clichês, palavras de ordem, como ela, desconectadas da realidade, para levar adiante a farsa.\nAlém, claro, de uma vida de luxo, roupas de grife, cuidados e procedimentos nos mais caros salões, iguarias de chefs renomados, reuniões com senhoras “da melhor sociedade” e joias trazidas de ricos reinos das Arábias, das quais a família tomou posse por meios que resultaram em investigação policial. Convenhamos, era muita tentação...