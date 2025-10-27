Eis a segunda parte de meu texto sobre Uma Batalha após a Outra, de Paul Thomas Anderson. A irreverência do filme tem provocado ruídos engraçadíssimos. Li textos emocionados sobre a simbologia do corpo negro grávido metralhando geral (entre o feto e o mundo, está a arma, empunhada por quem não aceita mais ser perseguida; pena que depois a mãe abandone a criança, né?), sobre o belo coração revolucionário de suas imagens e a feiura do “sistema” (o mesmo que investiu uns US$ 160 milhões na produção).\nMas o que salta aos olhos é uma sátira ambidestra, com Bob (Leonardo DiCaprio) berrando viva la revolución pouco antes de despencar de um telhado e Lockjaw (Sean Penn) vociferando que, a despeito da camiseta justíssima, não é gay. Quase todos que aparecem na tela são meio imbecis.\nEntre os poucos adultos, estão Deandra (Regina Hall) e Sergio (Benicio Del Toro), que ignoram as asneiras enquanto fazem alguma coisa — não destruir o “sistema”, mas ajudar indivíduos em situações específicas. Mas as asneiras persistem, claro. São engraçadas as interações de Bob com uma “central de atendimento” de revolucionários; ele esqueceu as senhas e se irrita, e o atendente choraminga sobre “invasão de espaço” e “gatilhos de ruído”.