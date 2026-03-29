O mundo, em sua crueza vegetal, é uma floresta de eventos simultâneos, uma mata fechada onde os fatos crescem sem podas e o acaso se ramifica em todas as direções. Para o olhar desatento, a realidade é um monólito nem sempre muito evidente; para o artista, entretanto, ela é apenas a matéria-prima, o tronco rugoso que esconde uma forma secreta.Imagine o luthier diante de um jacarandá centenário. Ele não deseja a árvore em sua totalidade. Não lhe interessam as folhas que sombreiam o gado, nem a resina que chora na casca, nem o ninho de pássaro esquecido nos galhos altos. Se ele tentasse transformar a árvore inteira, com suas raízes e copa desmedida, em música, o resultado seria o silêncio do entulho. O luthier precisa ser um cirurgião do lenho. Ele recorre à árvore para dela extrair apenas a fatia de alma capaz de vibrar. Ele busca o veio reto, a densidade exata, o corte que permitirá à madeira esquecer que foi planta para aprender a ser som.Assim também opera o escultor. Diante de um bloco de mármore, ou de um tronco de cedro, sua ferramenta não é de acréscimo, mas de desbaste e subtração. A escultura já habita o interior do bloco, porém, sufocada pelo excesso de pedra. Criar é, essencialmente, limpar as sobras. É retirar o que estorva o objeto.Pois bem, o escritor de romances não é senão um luthier de fatos, um escultor de acontecimentos. A árvore da realidade é vasta, caótica e, frequentemente, redundante e inverossímil. Se o romancista cometesse o desatino de transpor a realidade inteira para o papel, com todos os minutos mortos, os diálogos triviais, as burocracias biológicas, os acasos sem sentido, ele não produziria mais do que um inventário. E o inventário é o cemitério da imaginação.Uma das habilidades mais cruéis e necessárias para quem maneja a caneta é saber o que descartar. A realidade é um tumulto; a arte é a frequência modulada. Se o autor não tiver a coragem de decepar galhos, de ignorar certas raízes e de desprezar casqueiros inúteis, sua narrativa se tornará um pântano onde o leitor afunda sem encontrar o fluxo da água. O fato, por si só, é um fóssil pesado. Para que ele vire arte, precisa ser lapidado, lixado, até que brilhe, ou até que as partes ausentes diga mais do que a presença inteira.Muitos aspirantes a ficcionistas acreditam que a fidelidade às ocorrências é um mérito. Engano rotundo. A verossimilhança literária é muito mais verdadeira do que a verdade factual, porque a primeira é organizada pela inteligência estética, enquanto a segunda é fruto do acaso das circunstâncias. O escritor percorre a árvore do real e, com um cinzel afiado pelo espírito crítico, escolhe apenas o nó da madeira que contém o drama, a curvatura que sugere o mistério, a fibra que sustenta a tensão.Se o luthier deixasse a árvore inteira, não teríamos o violino, teríamos apenas a sombra. Se o escultor não ferisse o tronco, não teríamos a imagem, apenas o bosque. E se o escritor não souber trair a realidade em nome da verdade ficcional, teremos apenas o relato, nunca a revelação.A arte narrativa é, portanto, a ciência das partes apropriadas. É saber que um romance não se faz com o todo, mas com o fragmento escolhido que, por milagre da técnica, consegue sugerir o universo inteiro. O bom escritor é aquele que, ao olhar para a pedreira do mundo, sabe exatamente qual parte da rocha deve deixar para que o leitor, ao tocar as páginas, sinta não o peso da pedra, mas a leveza do voo.Vivemos tempos de ansiedade por registros totais, onde câmeras e algoritmos tentam capturar cada segundo da saga humana. Todavia a literatura continua sendo o refúgio do recorte. No fundo nuclear do real, o escritor acende sua lanterna e escolhe o que iluminar. O resto, o vasto resto da pedreira, ele deixa para compor a árida paisagem, pois sabe que a salvação da beleza reside, justamente, naquilo que ele teve a sabedoria e a coragem de não contar.