Retomando minha pensata sobre Shadow Ticket, de Thomas Pynchon, sigo com o protagonista do romance, Hicks: no passado, ele trabalhou como capanga corporativo, um brutamontes especializado em espancar grevistas, e sua mudança se deu quando o porrete com o qual arrebentaria a cabeça de um infeliz foi paranormalmente “aportado” (desapareceu). Essa ocorrência insólita fez com que ele experimentasse a “estranha sensação” de “alívio por não ter matado alguém”, “uma dessas oportunidades para mudar de ideia que, com sorte, às vezes podem surgir”.\nHicks mudou de ideia e de profissão, mas, a certa altura, um tanto confuso, procurou aconselhamento com o detetive Lew Basnight (o mesmo de Contra o dia): “Desde que você não seja mais um desses detetives metafísicos, buscando a Revelação. Leem muita ficção policial nas revistas, começam a pensar que tudo se resume a quem fez o quê. O que realmente aconteceu. História oculta. (...) Pra alguns, esse tipo de coisa fica religiosa bem rápido”. Hicks: “Já tenho o bastante pra me preocupar na vida real”. Lew: “Boa sorte, então, filhinho. Odeio ter que dizer isso, mas o ‘real’ só entra em cena quando alguém atira em você. Na prática, ‘real’ significa morto — tirando isso, sempre tem espaço pra alguma conversa”.