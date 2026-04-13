Seria legal se a Penguin Companhia ou a Autêntica lançasse uma nova tradução de Noite e Dia, segundo romance de Virginia Woolf. É o patinho feio na bibliografia dela (mesmo a estreia, A Viagem, foi melhor recebida e é mais discutida). Eu gosto de patinhos feios.\nKatherine Mansfield criticou o fato de Woolf não abordar diretamente a Primeira Guerra Mundial (o romance foi escrito em meio ao conflito e lançado em outubro de 1919, menos de um ano após a assinatura do Armistício de Compiègne). Para Mansfield, o livro era “uma mentira na alma”, seja lá o que isso signifique) parece título de autoficção carioca.\nMas, no entender da saudosa estudiosa Julia Briggs (introduzindo a edição gringa da Penguin), não obstante a inexistência de alusões diretas, Noite e Dia “foi moldado” pela guerra “e pela sensação de crise induzida por ela: Katharine, a heroína, demonstra uma profunda desconfiança com relação às palavras e aos sentimentos, o que corresponde à aversão da própria Woolf à retórica e aos sentimentos patrióticos, ao passo que o romance como um todo coloca em questão os valores sobre os quais se baseia a racionalização para o conflito(...): civilização, a estrutura existente da sociedade, amor e casamento”.