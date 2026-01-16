A bola de couro vagabundo, ovalada, cambaleou até o chute potente e preciso. Da nuvem de areia que subiu do campinho, Ortiz emergiu, braços escancarados. Meninos são encorajados a evitar contatos corporais com outros meninos, talvez por isso Fabiano lembre vividamente do roçar da barba brotando no rosto de Ortiz, quatro décadas depois da celebração desse gol marcado sob o sol de um verão dos anos 80.\nNão se trata de uma reminiscência sobre intimidades interditadas, tão fora do roteiro machista. O que aturde Fabiano é o assombro com o que se desfez. Como Ortiz, cúmplice de alegrias e angústias na travessia para a vida adulta, fisicamente tão próximo, se converteu num cara repulsivo não pelo que emana dos poros, mas da mente?\nA vida de ambos se bifurcou bem antes da multidão espumar nas urnas em 2018. Carente de talentos esportivos, Fabiano meteu-se a fazer vestibular enquanto Ortiz, impaciente com contemplações, alistou-se no Exército. O vagar dos anos na academia e nos quartéis se encarregou de afastá-los.