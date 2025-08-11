A humilhação é uma ferramenta muito antiga, usada para oprimir e pressionar inimigos. A gente toma consciência disso ao ler sobre fatos históricos. Os romanos jogavam cristãos aos leões para amedrontar os outros cristãos, Hitler humilhou muito os judeus antes de exterminá-los aos milhares; brancos humilharam negros de todas as formas para tê-los como força de trabalho, escravizados.\nSão técnicas conhecidas e manipuladas pelo homem contra outro homem, por grupos contra outros grupos, por povos contra outros povos.\nTemos uma variedade de tipos de humilhação, como o bullying, as manifestações racistas, a violência de homens contra mulheres, geralmente mais fracas fisicamente, as agressões militares de um país a outro.\nE agora temos o exemplo de Donald Trump tentando humilhar outros países por intermédio de tarifas absurdas e irresponsáveis. Já deu pra notar que se trata de um insano, megalomaníaco, o desprezível dono da bola subjugando os colegas mais pobres que ele com sua arrogância.