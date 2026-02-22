O autor inglês Richard Holmes, em um de seus livros de viagem e biografia, refez, anos depois, o percurso da peregrinação de Robert Louis Stevenson pela França. Em Seguindo Viagem, Holmes sustenta que o verdadeiro centro da vida do escritor escocês não estava na aventura nem na errância, mas no elo de amor humano.\nDetive-me longamente nessa expressão – “elo de amor humano” - e, aos poucos, fui concluindo que o lar é um dos territórios onde esse elo tanto pode se aprofundar quanto ruir. É ali que a alma encontra, ou não, alguma recomposição, enquanto o mundo lá fora se encarrega de impor derrotas, desgastes, pequenas erosões de confiança, e, às vezes, até a perda da fé.\nPassei então a examinar meu próprio cotidiano, atento aos instantes em que esse elo se fortalece ou se fragiliza.\nAcordo cedo em alguns dias; em outros, nem tanto. Abro a janela, faço o sinal da cruz diante do quintal, onde plantas nativas convivem com coqueiros que eu mesmo plantei. Agradeço a Deus por mais um dia, em prece silenciosa.