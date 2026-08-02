Diz a tradição que fomos moldados do barro, mas nossa verdadeira certidão de nascimento foi lavrada no instante em que o primeiro lampejo de consciência rompeu a escuridão da nossa natureza animal, a tal revolução cognitiva, há mais ou menos 67 mil anos. A característica mais definidora do ser humano, aquela que nos afasta do silêncio mineral e da programação do instinto, é a capacidade de pensar. É o pensamento que nos esculpe, que nos dá contorno e nos joga no meio da arena do mundo, com protagonismo sobre os reinos naturais. No entanto, se a filosofia e a ciência já queimaram tufos de neurônios para explicar os desdobramentos da razão, a engrenagem primeira, o dínamo que dispara a nossa necessidade de pensar, permanece no berço de um impermeável mistério.Olhando para o arranjo da mente, somos forçados a admitir que somos habitados por um enigma que desafia o tempo. Sabemos como usamos o pensamento: construímos cidades, inventamos a roda, domamos o fogo, erguemos catedrais, compomos poemas, tecemos as tramas dos romances e tentamos, em vão, antecipar os caprichos do destino. Mas o que, afinal de contas, nos permite ou obriga a pensar? Qual é o gatilho invisível que nos empurra para fora do conforto do instinto e condena-nos ao cipoal da dúvida? Esse manancial, de onde brota a sede do conceito, ainda não foi revelada por nenhum microscópio ou ressonância.O segredo de ser humano permanece tão intacto, tão inexplicado e tão selvagem hoje em dia quanto era antes de Sócrates inaugurar o debate nas ágoras de Atenas ou de os poetas inventarem a rima para capturar o inefável. Avançamos nos séculos acumulando dados, empilhando algoritmos e criando inteligências artificiais capazes de fingir nossa própria linguagem, mas a mola real do nosso espírito pensante continua insondável. Somos capazes de rastrear os impulsos elétricos que cruzam os neurônios como satélites nas noites de Mundocaia, mas o motivo pelo qual esses impulsos se transformam em angústia, em poesia ou em busca... esse permanece intocado.Há uma beleza trágica nessa ignorância. O “espírito do tempo”, que tudo tenta rotular e mercantilizar, bate de cara contra as paredes dessa esfinge interna. O homem moderno pode cercar-se de hologramas e realidades ampliadas, pode tentar fugir do declínio da carne por meio de clínicas de rejuvenescimento e planilhas de autocuidados, porém, quando desliga os fones de ouvido e encara o silêncio do quarto, esbarra na mesma pergunta primordial que assombrava o habitante das cavernas: quem apita o jogo de minha consciência? Essa origem do pensamento enquadra-se com perfeição na categoria das “coisas em si” (como os conceitos de liberdade, alma e Deus), definidas por Immanuel Kant. O filósofo, no século 18, já nos alertava sobre o limite intransponível do conhecimento: podemos tatear, rotular e compreender o fenômeno, isto é, a manifestação exterior do pensar; contudo, a essência íntima que dispara a engrenagem da consciência permanece blindada. É uma fresta do absoluto que nos escapa por natureza.Essa ignorância fundamental certamente nos acompanhará até o final dos tempos, se é que os tempos terão final, ou se o próprio tempo não é apenas mais uma ficção que inventamos para não enlouquecer diante da eternidade. A filosofia e a literatura são formas de celebração desse mistério. Lavra-se um conceito, escreve-se um romance ou lapida-se um poema, não porque se encontrou a resposta, mas porque, pela a fresta do imponderável, vaza toda a nossa indagação.Ficamos aqui, sujeitos de predicados ocultos, operando nossos prognósticos diários de erros e acertos, sem a certidão da verdade absoluta. E o melhor que nossa habilidade nos permite é aceitar essa inadequação com dignidade, sabendo que a maior façanha do homem não está em desvendar a fonte do pensamento, mas em sustentar o fogo da chama enquanto a escuridão do mundo não se fecha, ou vem a luz que, de tão intensa, nos cega.