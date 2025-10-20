Pronto! Já se sabe que a Odete Roitman não morreu e pode voltar a qualquer momento, já deu pra notar que o acordo de paz meio fajuto e questionável na Faixa de Gaza não significará paz duradoura e que o Alaranjado anda provocando guerra na Venezuela. O mundo segue em seu desvario.\nAgora vem a COP 30 lá em Belém pra nos trazer um pouquinho de esperança, principalmente se assinarem logo a demarcação das terras indígenas.\nSó nos resta tocar em frente. Só nos resta fazer força para acreditar que não, o Rio das Almas nunca vai secar. Explico: minha amiga e eu fomos dar nosso mergulho costumeiro num ponto do rio que costumamos frequentar. A água estava limpinha, clarinha, a gente enxergava nitidamente as pedras lá no fundo. Mas o rio estava bem raso, raso como nunca vimos. Nessa época do ano costuma estar mesmo raso, mas achei baixo demais!