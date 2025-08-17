André Murunu nasceu de uma família correta. Pai dedicado, mãe virtuosa a ofertar ao filho amor incondicional. Missa aos domingos e escola dominical depois da missa. Foi batizado, crismado e consagrado. Coroinha, cantou no coral da igreja. Sondado para seguir a vocação religiosa. No entanto, a exemplo dos pais, optou por continuar um religioso laico e dar prosseguimento à família correta.A riqueza da família remonta ao ciclo do ouro. O primeiro Murunu a chegar nessas paragens, típico pioneiro conquistador. Senhor de escravos e capangas. Mandava dizimar tribos inteiras para desinfestar a região e eliminar concorrentes, sem qualquer cerimônia. Achar uma boa jazida de ouro ou diamante, na área de influência do velho Murunu, representava temeridade. O facínora logo mandava os capangas eliminarem os proprietários e apropriava-se da jazida, dos escravos e outros bens de produção, como animais e ferramentas.A segunda geração ainda foi de mineradores. No entanto, deram início à agricultura e à criação extensiva de gado. Para o exercício de tais funções, requereram à Igreja enormes sesmarias, que ocupavam toda a região do Entre Rios: verdadeira presúria de chapadas, morros, brejos, chavascais, matas e cerradões. Tanta extensão de latifúndio que poderiam inserir nele alguns países europeus e ainda sobravam larguezas.Adaptaram-se muito bem às mudanças de costumes. Na época do coronelismo, botaram os filhos para estudar. Médicos, padres e muitos advogados. Dentre os desasnados e instruídos, vários foram pinçados pela política. O entrelaçamento matrimonial sempre aconteceu nos próprios membros da família, para não dissipar os bens que vinham desde o período colonial. Dizem que, pela erosão genética por se casarem entre parentes, primos com primas, tios com sobrinhas, vários membros chegaram ao nosso tempo com deficiências. Uns nanicos e atartarugados, outros grandes demais e desprovidos de carne, uns tartamudos e outros de fala incompreensíveis. É o preço que pagaram para manter a família unidamente rica. Quando chegou a monocultura turbinada de exportação da soja, os grandes cerrados e chapadões da família viraram ouro e eles se tornaram os maiores tubarões regionais, com negócios ramificados por todo o Brasil e até no exterior.A nódoa de facínora do velho patriarca Murunu foi se lavando, de geração em geração, e chegou limpinha ao século 21. Depois de tanto tempo espalhando migalhas em atos de filantropia turbulenta, não me espantaria se, um dia desses, algum da família fosse canonizado.André já nasceu de uma família totalmente lavada e enxaguada. Um rico e contrito cidadão, cobiçado por dez de cada dez mães de donzelas (se ainda houvesse donzelas). Atendendo às conveniências da família, André contraiu núpcias com uma prima de segundo grau. Além de rica, portadora de insolente beleza.Soraya, sua mulher, em pelo menos um aspecto, não deu muita sorte. A princípio. André Murunu, rico e bem apessoado, não era portador de fogo bastante para comparecer no mesmo ritmo que reivindicava a esposa, mulher de alta temperatura nos rins.Para compensar sua friagem nas partes, André, que chamava a esposa de Tesouro, cobriu-a de joias, que ela adorava tanto. Deus no céu e joias na terra. Joias de ouro, prata, platina, paládio, ródio, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, pérolas, madeiras esculpidas. Até uma de osso de anjo, engastada num colar de ouro marrom, ele lhe deu. Apesar das joias, a relação continuava fria e esfriando cada vez mais. André andava muito ocupado com as grandes extensões de cultivos, as finanças vultosas e a irmandade religiosa que presidia.Soraya arranjou um joalheiro feio e mal-lapidado para eventuais consertos de suas joias, de uso intenso. Além de bom joalheiro, muito eficaz no fornicatio opus. As joias, presenteadas por André, apesar de legítimas e de origem distinta, quase todos os dias, alguma delas estragava, demandando reparos imediatos. Assim, o casal sustenta todas as evidências de uma família feliz.