Depois de ler muitas críticas positivas sobre o filme O Último Azul, decidi assisti-lo. Que grata surpresa. Além de encher os olhos do público com uma fotografia de tirar o fôlego, que exalta as belezas naturais da Amazônia, o longa conta uma história que parece surreal — mas apenas à primeira vista.O Último Azul narra a saga de Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos que trabalha como faxineira em uma indústria frigorífica de jacarés, na região amazônica. Ela leva uma vida simples e pacata, até ser convocada a se mudar para uma colônia habitacional destinada a idosos.De acordo com a legislação nacional retratada no filme, pessoas com mais de 75 anos não podem mais desfrutar do convívio social com os mais jovens, sendo obrigadas a morar nessas colônias. Além disso, a partir dessa idade, perdem a autonomia sobre seus atos e decisões, tendo sua guarda automaticamente transferida aos filhos.Ativa e inconformada, Tereza se recusa a aceitar esse destino e traça uma rota de fuga. Ela não concebe a ideia de viver confinada sem antes realizar seu maior sonho: voar. Impedida pela filha de andar de avião, decide partir em busca de um voo de ultraleve, mesmo que, para isso, precise cruzar rios, florestas e até enfrentar a fome.É emocionante acompanhar a protagonista nessa jornada. As cenas em que acolhe o barqueiro Cadu (Rodrigo Santoro), que tenta sustentar uma postura durona, mas sofre profundamente por amor, e aquelas em que se diverte com Roberta (Miriam Socarrás), outra idosa que se recusa a aceitar a “limpeza geracional” promovida pelo governo, são repletas de beleza e intensidade.Embora a sinopse tenha contornos distópicos, a verdade é que não estamos tão distantes dessa realidade. Ainda relutamos em aceitar a imagem de idosos sonhadores, desejantes e dispostos a experimentar tudo o que o mundo ainda pode oferecer. É como se existisse uma data de validade para a felicidade. Tereza se rebela contra essa lógica e nos mostra que não há limite etário para experimentar contentamento e realização. Felizmente, personagens assim não estão presentes apenas na ficção. Uma semana antes de assistir ao filme, conheci uma outra Tereza fora das telas, com a mesma energia e alegria.A colega Cristina Krupok entrou em contato comigo contando que sua mãe, dona Zilda, era leitora fiel das minhas crônicas e gostaria muito de me conhecer pessoalmente. Disse também que ela havia completado 95 anos em dezembro e que o encontro seria um presente de aniversário para dona Zilda.No fim das contas, acabei sendo eu a presenteada. De batom vermelho, vestido florido e cabelo bem cortado, dona Zilda me recebeu com um sorriso largo e um abraço daqueles mornos e demorados. Tomamos café e proseamos por quase duas horas, quando tive a oportunidade de ouvir sua história.Natural de Formosa, conheceu o marido durante uma viagem a São Paulo. Foi amor à primeira vista, e ele, alemão, não pensou duas vezes antes de se mudar da capital paulista e vir para Goiás para se casar com ela. Tiveram três filhos, netos e até bisnetos. Há 25 anos, dona Zilda ficou viúva.Embora não negue a imensa falta que sente do marido, ela não abre mão de preencher seus dias com viagens, música — tocou bandolim e aprecia desde os grandes compositores da música clássica até o samba e o chorinho —, livros, bordados e afeto, distribuído em forma de memórias, cuidado e doçura.Talvez O Último Azul seja menos sobre voar e mais sobre não aceitar pousos forçados impostos pelo tempo ou pela sociedade. Há quem envelheça se recolhendo, e há quem envelheça se expandindo. Tereza e dona Zilda nos lembram que o desejo é indomável e que sonhar segue sendo um gesto de resistência. Enquanto houver azul no horizonte, sempre haverá vida pedindo passagem.