Algumas de minhas lembranças mais antigas da infância têm rodoviárias como cenário. Não que minha família ficasse se mudando de cidade o tempo todo – na verdade, meus pais nunca se mudaram nem de casa –, mas as viagens de férias eram de ônibus. Mais especificamente entre Goiânia e Brasília, onde minha avó materna morava naqueles princípios dos anos 1980. E eu me lembro da antiga rodoviária de Goiânia, aquela do Lago das Rosas, hoje um quartel do Corpo de Bombeiros. Sim, caso você não soubesse, era ali que os ônibus chegavam a Goiânia, num espaço apertado, mas numa época em que a capital era menor e o trânsito, mais tranquilo.Há um episódio naquela rodoviária que me marcou. Chegando de Brasília, à noite, eu, minha mãe e minhas irmãs esperávamos meu pai e seu Fusquinha ir nos buscar. Ali em frente havia um hotel que pertencia a um velho amigo de meu pai, um grego chamado Stéfano, que era uma gentileza em pessoa. Quando eu nasci, ele fez questão de me “batizar” jogando moedas na minha cabeça. Fomos para lá e no restaurante do local ele nos serviu uma deliciosa macarronada à bolonhesa. Detalhe: eu me recordo que voltávamos de férias com os adultos ainda sob o impacto da morte de Elis Regina. Era, portanto, janeiro de 1982 e eu tinha 5 anos.Outra rodoviária de que me recordo era a que chegávamos em Brasília. Na verdade, a antiga rodoviária de Taguatinga, cheia, confusa e até assustadora. Depois daquela primeira infância, é nítida na minha lembrança a ansiedade que sentia quando havia uma viagem programada. Muitas vezes íamos para Uberaba, onde havia parentes de minha mãe e de meu pai. Tomávamos o ônibus verde-amarelo da Nacional Expresso por volta da 11 da noite e desembarcávamos na cidade mineira por volta das 6 horas, 6h30, com o dia amanhecendo, depois de comer alguma coisa na parada do Trevão e o corpo um pouco dolorido após uma noite numa poltrona que não era leito.Mas todas as recordações dessas breves jornadas têm pontos de partida e chegada: as rodoviárias. E ainda hoje elas me fascinam, quase nunca pela beleza, claro, mas pela forma como revelam tantas formas do ser humano. As faces cansadas de quem aguarda a viagem, as lágrimas e os acenos de quem se despede, as bagagens mal ajambradas de quem aposta num futuro incerto. Os andarilhos, os personagens da noite, o clima meio noir que paira sobre esses lugares parecem saídos de alguma série cult ou de um filme B. As sombras, os cochilos, a iluminação não muito boa, o barulho dos freios a ar e dos motores dos ônibus que aceleram são mais elementos desses espaços sociais tão particulares.Quando viajo hoje em dia, tenho certa curiosidade de lançar um olhar rápido sobre as rodoviárias de beira de estrada das currutelas ou sobre os edifícios de entorno frenético de grandes cidades. É como se fossem formigueiros ou espaços meio desertos capazes de traçar, num plano mais amplo, um mapa, com faces, caminhos, atalhos, becos e ausências.Já dormi numa rodoviária (a do Tietê, em São Paulo), já me perdi em outra (a de Madri), já me encantei com algumas delas (como a multimodal Oriente, em Lisboa), já passei apuros em tantas mais (como a de Cuzco, no Peru). Mas nunca me decepcionei com nenhuma delas, mesmo aquelas que têm duas ou três baias para ônibus modestos estacionarem e colherem seus personagens heterogêneos. As rodoviárias sempre entregaram aquilo que eu esperava delas: um rico panorama de tipos humanos e seus gestos. Aqueles mesmos que ficaram gravados na lembrança do menino que saía e chegava a Goiânia lá nos anos 1980, na incansável esperança de uma bela macarronada servida por um grego gentil.