Viver da escrita é uma coisa maravilhosa, quando entendi que era possível ganhar a vida com a minha criatividade foi um caminho sem volta, me joguei de cabeça nos formatos que poderia explorar. Assim, entre roteiros e crônicas, acabei parando aqui no O POPULAR. E sou muito grato porque tenho essa coluna já há seis anos.\nPelos meus cálculos, já foram mais ou menos 144 crônicas publicadas nessas páginas de jornal. O que é um número legal, muita coisa para acompanhar! E também perigoso, já que compartilhar opiniões é algo auspicioso. Então, vim aqui agradecer meu público, que me leu nesses anos todos desde 2019. Mas… Pera…\nEu não sei quem é essa galera que tenho que agradecer. Como descobrir quem te lê num jornal publicado a mil e trezentos quilômetros de distância da sua casa? Aliás, nem se ainda morasse em Goiânia, eu saberia. Não dá para rastrear facilmente quem vai ler os três mil caracteres de cada crônica.