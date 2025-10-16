Estava eu cá, preocupado em saber quem matou Odete Roitman, quando fiquei sabendo que um buracão enorme está se abrindo na África. O fenômeno ocorre no Grande Vale do Rift e tem mais de 3 mil quilômetros, do Golfo do Áden, no Iêmen, até Moçambique. É muita coisa.\nAs pessoas que sabem das coisas explicam que se trata de uma falha geológica que pode — veja só — separar o continente, transformando-o em dois. Seria algo como criar a África do Leste e a África do Oeste.\nA gente se espanta com tanta grandiosidade, mas a verdade é que nem é uma novidade. As pessoas que sabem das coisas — ainda bem que elas existem — explicam que isso já aconteceu em um passado longínquo do nosso planeta.\nÉ que o mundo era como uma grande ilha rodeada de água por todos os lados. Essa porção de chão sem fim se chamava Pangeia — se bem que, naquele tempo, não havia ninguém caminhando por aqui para dar nome às coisas, pois é assunto para milhões de anos; então, se não tem quem dê nome, sem nome elas são.