No domingo passado, reli uma crônica do poeta Lêdo Ivo, publicada há mais de 60 anos. Ela contém uma imagem capaz de recompensar o leitor que vem em busca de uma leitura leve, dessas que distraem e, por alguns minutos, nos fazem esquecer os aborrecimentos, as intempéries e as angústias do cotidiano.\n“Domingo é dia de pescaria – mas, evidentemente, só para quem sabe pescar…”\nAssim o poeta-cronista fisga o leitor logo na primeira linha, para contar sua deliciosa Viagem em torno de uma cocoroca.\nEu, tal como o pai que aparece de mãos dadas com o filho, observando o pescador domingueiro – também não sei pescar. Mas aprecio os que dominam essa arte… ou seria técnica? Talvez as duas coisas, pois técnica repetida, com o tempo, vira arte.\nNa juventude, tive um amigo que antes fora meu chefe num banco: Alfredo Talarico, pescador apaixonado. Lêdo Ivo diz que os pescadores, como os músicos, formam uma espécie de corporação – gente que transforma o próprio ofício numa filosofia de vida.