No Jardim Curitiba, Naziazeno desperta antes do sol… O galinheiro da rua de trás abrevia o sono. Naquela terça-feira, quando pôs os pés no chão frio da meia-água onde mora com a mulher e o filho de quatro meses, já experimentava um cansaço... Lembra do cartão, da fortuna gasta em fraldas, lembra da data de vencimento que se aproxima…\nNa orla de Miami Beach, Duque sente a água azul turquesa subir até as canelas. Gozou brevemente da mornidão e, quando o mar retrocedia, veio-lhe à memória a Professora Lúcia. Anos letivos atrás, numa sala de escola do subúrbio do Rio, Duque fora advertido. “Não vais ser ninguém se continuar assim”, vaticinou a professora Lúcia, aturdida pelo desprezo daqueles em cuja vida ela sonhara fazer diferença. Duque carregou esse ressentimento. Então puxou o celular e, com a eloquência que lhe consagrou como influencer de apostas, deu o texto: “Eu estou aqui, no mar azulzinho, limpinho, quentinho, gostosinho mesmo. E tu, professora Lúcia? Onde andas? Em Bangu?” Em seguida deu a odd sobre um jogo da segunda divisão da Croácia.