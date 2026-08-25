Maria do Socorro tinha traços indígenas. Morena, com os cabelos lisos e pretos quase até a cintura, trabalhava na área de serviços gerais de um banco onde minha avó era correntista. Gentil, conversava sempre com ela e com os outros clientes. Vira e mexe, nós a encontrávamos caminhando pelas ruas do Centro de Goiânia.Socorro, como gostava de ser chamada, tinha um hábito curioso. Sempre que recebia o salário, ia a uma loja de animais perto do Parthenon Center e comprava um pássaro. “Você faz coleção, minha filha?”, perguntou minha avó, um dia, intrigada. “Não, dona Mariquinha. Compro para soltar”, respondeu ela.Descobrimos, então, que, apesar do salário minguado, Socorro reservava todos os meses uma parte do que ganhava para libertar animais. “Bicho não nasceu para ficar preso nem para ser maltratado”, dizia. Levava esse lema tão a sério que trazia no próprio corpo as marcas de sua coragem na proteção aos animais.Socorro tinha uma grande cicatriz no braço. O marido era alcoólatra e passara boa parte da vida agredindo-a. Um dia, chegou em casa embriagado e, ao perceber que ela separava as sobras do jantar para alimentar os cães da rua, pegou uma faca e saiu decidido a matar um deles.Ela se colocou na frente do homem e acabou levando uma facada no braço. Ao ver que havia ferido gravemente a mulher, o marido saiu correndo de casa e voltou para o bar. Lá, continuou destilando seu ódio, mas encontrou alguém que revidou à altura. Morreu durante uma briga, atingido por um canivete.“Agora, alimento todos os cães que vejo e, sempre que posso, liberto os pássaros enjaulados”, contou a mim e a minha avó. Socorro, aquela que trazia o auxílio não apenas no nome, já dizia, na década de 1980, algo parecido com uma frase que ouvi recentemente: “Quem não é bom para os animais não é bom para ninguém”.Durante muito tempo, pensei que ela fosse uma figura única. Felizmente, há mais gente assim no mundo. Tive a prova há algumas semanas, quando fui com duas amigas resgatar um cão abandonado nas proximidades do prédio onde moro. Era um vira-lata preto, de seis meses de idade, que apelidamos de Negão.Acreditamos que ele tenha fugido de casa na época dos jogos da Copa do Mundo, assustado com os fogos, porque estava limpo e bem cuidado. Por conta própria, adotou como abrigo uma casa que se encontrava vazia, pois os moradores haviam ido para a fazenda. Todos os dias, passava entre as grades do portão e ficava por lá.Ao percebermos a movimentação do animal, começamos a alimentá-lo e a procurar seus tutores. Ninguém apareceu para buscar o Negão. Soubemos que a dona da casa estava prestes a voltar da fazenda acompanhada de um cão de grande porte e territorialista, que não aceitaria a presença de outro animal no local.Além disso, notamos que alguns vizinhos estavam incomodados com a presença do Negão e começaram a espantá-lo com golpes de rodo. Ingênuo, o cão, que acreditava que todas as mãos estendidas serviam para acariciá-lo, aprendeu da pior maneira que há mãos que também ferem.Foi então que entramos em contato com Arivaldo, um homem simples que dedica a vida a cuidar daqueles que ninguém quer: cães sem raça, abandonados, feridos ou traumatizados. Com a pouca renda que possui, mantém dois abrigos onde esses animais encontram alimento, cuidado e amor.Arivaldo aceitou acolher Negão e, com dedicação e paciência, tem ajudado o cão a voltar a confiar nos seres humanos. Nós o auxiliamos com doações de ração e dinheiro. Ele retribui provando que a humanidade ainda não está perdida. Aliás, às vezes desconfio que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Francisco de Assis estejam por aqui, disfarçados de faxineira de banco e de dono de abrigo de animais.