Sou dada a fazer promessas. Acho até que já contei isso aqui. Como diz minha irmã, tenho gosto de fazer escambo com Deus. A primeira que fiz e de que me lembro foi há muitos anos, tantos que parece ter sido em uma outra vida.\nA gente morava no Rio, onde meu marido fazia o mestrado em Física. Ele tinha se formado em Engenharia, mas descobriu que a vida acadêmica tinha mais a ver com ele, e foi se arriscar nesse mestrado mesmo sem ter cursado a Física propriamente dita. Ao fim de três anos, tinha a tese de final de curso para defender, e todo mundo que vai apresentar tese sabe o arrepio na espinha que a coisa toda dá. Eu estava grávida de nosso primeiro filho, com aquelas aflições próprias da primeira gravidez, do desconhecido. Éramos dois ansiosos, cada um de um jeito. Eu me sentia totalmente impotente para ajudá-lo, assim como ele também se sentia por mim. Decidi: vou fazer uma promessa de dar uma esmola pra todo mundo que me pedir, para que tudo corra bem comigo e com ele.