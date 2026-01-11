Eis-nos aqui, à entrada de 2026.\nSe dezembro, na imagem precisa de Mário Quintana, nos coloca no alto do décimo segundo andar do ano, janeiro nos devolve ao primeiro piso — um prédio em obras, aberto ao vento, ainda sem paredes definidas. Saímos do mirante e pisamos num chão provisório, onde quase tudo é projeto e pouca coisa tem forma acabada.\nComeçar um ano é parecido com atravessar uma porta.\nNão uma dessas que se escancaram com promessas, mas uma passagem estreita, que exige atenção ao passo. Entre o que se encerra e o que ainda não começou, há sempre um intervalo incômodo, feito mais de perguntas do que de respostas.\nÉ nesse espaço de transição que o tempo parece pedir menos entusiasmo e mais lucidez.\nTalvez por isso, diante do desconhecido, a humanidade tenha recorrido tantas vezes aos oráculos. Queremos saber antes, garantir depois, reduzir o risco.