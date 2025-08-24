O que dizer sobre a melancolia quando ela reaparece? Ao tentar responder, recordo meus dias da juventude, recém-chegado a Goiânia.\nNaquela época, achava a cidade enorme, depois de viver tantos anos no orfanato em Anápolis, longe do intenso movimento urbano da capital. Agora, era diferente.\nJá havia conseguido vaga na Casa do Estudante Universitário e um emprego melhor como professor num colégio de segundo grau em Campinas.\nTudo fluía em um ritmo intenso, uma balada entre os deslocamentos de ônibus, o almoço no bandeijão; as tardes divididas entre a biblioteca e o colégio onde ensinava Matemática e Física.\nEra um tempo em que tateava tudo, em busca de sentido e propósito, meio tonto na nova cidade que desejava domar.\nAinda não havia tempo para namoro ou diversões.\nNo pouco tempo livre, ouvia programas populares no rádio – como o de Barros de Alencar e, ao fim da tarde, Tonico e Tinoco na Beira da Tuia. À noitinha, quem me embalava o sono era Eliakim de Araújo com Tap É a Dona da Noite.