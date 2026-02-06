Eu estava em Paris com o meu avô. Ele estava doente, internado num hospital, e eu fui acompanhá-lo, como muitas vezes fiz na vida.\nEu sabia que era um sonho, pois meu avô nunca saiu de Goiás. Imagina se ele iria se internar em Paris! Apesar da doença, e da tristeza que era acompanhá-lo nos hospitais, seria mesmo um sonho ir com ele à França. Já que envelheceu tão mal com as consequências do alcoolismo, que sofrêssemos juntos em Paris.\nFoi bonito sonhar com o vô, ainda que visitando-o num hospital.\nFiz isso a minha infância toda: acompanhar meus avós nos hospitais quando ficavam doentes. Minha mãe e minha tia não davam conta de fazer tudo sozinhas; precisavam de ajuda, e o único irmão que elas tinham sumia no mundo quando os pais adoeciam. Era coincidência demais ele sumir justo na doença deles. Mais um homem frouxo da família.