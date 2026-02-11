Porque hoje não é sábado, ainda, mas já é carnaval, ou quase, descomplique. Entre na malemolência, sinta o ritmo, solte-se, liberte-se e facilite a vida para você e quem estiver por perto.\nPorque é carnaval, troque picuinhas e chateações por adereços, semblante carregado por um sorriso de saudação foliã, a preocupação nossa de cada dia pela compreensão de que é só isso mesmo que temos, cada único e precioso dia, agora em ritmo de samba, axé, frevo e o que mais rolar.\nPorque é carnaval, você vai perguntar e vai ouvir: vai viajar ou ficar por aqui? Vamos fazer alguma coisa... e pode ser que faça nada, e com profundo deleite.\nPorque é carnaval, você vai escutar que brasileiro não tem jeito, que assim a economia não deslancha, que por essas e outras o país não evolui – enquanto as escolas evoluem lindamente e contagiam com as baterias, alegorias, os sambas-enredos, tudo em calculada harmonia que só os muito criativos conseguem realizar.