Há beleza e também ironia no título The Unvanquished (1938). A beleza está no termo inusual que poderíamos traduzir como Os Invencidos. Salvo engano, a extinta Expressão e Cultura lançou o livro com esse título décadas atrás, e é importante não confundi-lo com outro romance de William Faulkner, The Reivers (1962; no Brasil, Os Invictos).\nThe Reivers é o derradeiro romance de Faulkner, uma investida picaresca que prescinde das circunvoluções habituais de sua prosa. The Unvanquished apresenta uma simplicidade enganosa — Bayard Sartoris, o narrador das sete seções do livro, relembra sua adolescência durante a Guerra da Secessão (1861-65) e a juventude na década seguinte, lembranças que envolvem engambelar o exército da União, perseguir um assassino e lidar inteligentemente com o dilema de Hamlet, driblando ou adiando a tragédia.