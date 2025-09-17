Mais uma da série “encontros impossíveis”.Hadleyburg era a mais honesta e certinha cidade em toda a região. Tinha mantido sua reputação imaculada por três gerações, e era mais orgulhosa disso do que de qualquer outro bem.Mark Twain repassava mentalmente as primeiras linhas da novela recém-publicada. Óculos no bolso da camisa desabotoada, estava estirado de pernas cruzadas num dos bancos de madeira da praça central de sua fictícia Hadleyburg.Bocejava, de olhos fechados, quando sentiu que alguém se sentara ao seu lado. — Só o mau caráter é que pode bocejar, na hora em que um povo se crispa e sofre.— Quem é o senhor? — assustou-se.— Nelson Rodrigues. — E estendeu-lhe a mão.— Como você me conhece? De onde vem?— Li seu livro. Venho do Brasil.— Brazil? E como estamos nos comunicando, se não falo brazileiro?— Não falamos brasileiro; falamos português. E nos comunicamos porque, ao contrário do que o senhor mesmo escreveu, esse nosso encontro não é aquele tipo de coisa impossível que você lê num livro, mas nunca vê na vida real; ele é tão real quanto este banco no qual estamos sentados — ainda que estejamos numa cidade fictícia.— Parece que você leu mesmo meu livro! Mas por que raios chegou me ofendendo?— Não foi minha intenção. É que também escrevo. Sou jornalista e dramaturgo. E o que disse, quando aqui me sentei, é um excerto de uma crônica que escrevi há tempos, mas que poderia muito bem se aplicar ao atual momento do meu Brasil. Acabo de fugir de lá. Desertei depois de um Dia da Independência celebrado por pseudopatriotas com uma bandeira gigante do seu país, veja o senhor. Não tive outra escolha. Não dava mais! Isso pra não falar da corrupção, um buraco sem fundo. Pensei que poderia afogar minhas mágoas e me refugiar por um tempo na cidade mais honesta do mundo...— Ora, mas se o senhor leu mesmo meu livro, sabe que Hadleyburg foi corrompida!Nelson soltou uma gargalhada.— Mr. Twain, logo se vê que o senhor nada conhece dos governantes brasileiros.O estadunidense ajeitou-se no banco. Ainda parecia confuso.— Well, Mr. Rodrigues, e o senhor veio a Hadleyburg porque quer distância daqueles que são inimigos do seu país?— Sim, Mr. Twain. Até porque, não existe um inimigo fraco. Qualquer inimigo é sempre uma potência. Fracos e inofensivos são os amigos.— E você resolve vir justamente pra America de president Trump? Li que ele apoia um ex-presidente brazileiro golpista e taxou as exportações de vocês em 50%...Nelson Rodrigues silenciou.O criador de Hadleyburg então ergueu-se do banco e olhou com alguma piedade para o visitante estrangeiro.— My friend, não quero decepcioná-lo, mas não me parece que Hadleyburg seja um bom lugar para você. I’m so sorry.Ainda sentado, o brasileiro jogou no chão a bituca pendurada nos lábios, amassou-a, ergueu a cabeça e mirou seu interlocutor.— As vitórias fáceis desencorajam, desestimulam, deprimem, meu caro Mark.— Adorei essa frase. É sua?— Yes.Mark Twain sorriu com compaixão.— Só espero, Mr. Rodrigues — disse ele —, que esse Brasil que você parece tanto amar não seja apenas aquele tipo de coisa impossível que você lê num livro, mas nunca vê na vida real.Despediram-se com um aperto de mãos.