Posso contar essa história de um jeito engraçado, para tirar onda da viagem e me exibir, como já fiz nas rodas de amigos: o dia em que fiquei tão bêbado em Roma que não me lembro como voltei ao hotel na Via Nazionale; só me lembro de, na madrugada, estar em pé na banheira devolvendo tudo que comi e bebi aos romanos.\nMas essa também é uma história que me angustia mais quanto mais eu me lembro dela. Ou não lembro. Poderia ter terminado mal. E não me lembrar de como voltei ao hotel também me deixa pensando nos homens da família que se esqueciam do que faziam.\nTínhamos acabado de chegar de um voo de 11 horas. Deixamos as malas no hotel romano, na tradicional Via Nazionale, e descemos para encontrar um casal de amigos que mora na Itália. A tarde começou numa enoteca em Trastevere, bairro boêmio da cidade. Aliás, sempre me soa pequeno chamar Roma de cidade, do mesmo modo que acho estranho chamar nossos Estados de Estados, e não de país.