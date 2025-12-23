Em uma roda de amigos no bar, fui me exibir de que estou fazendo personal trainer. Falei, orgulhoso, que agora me exercito regularmente duas vezes por semana. O que eu não tinha ideia é que isso é muito pouco. Um dos amigos riu, “Eu malho quatro vezes”. Outro completou: “Eu também, no mínimo quatro”.\nMeu mundo caiu. Já estou sofrendo por ter duas sessões de malhação na semana de mais ou menos uma hora cada, não é possível que as pessoas aguentem mais do que isso. Como eles suportam as dores musculares? A ofegância do fôlego? Eu preciso de uma hora descansando para recuperar dessa uma hora malhando.\nE olha que eu tenho a Tetê, a personal que citei pretensiosamente na mesa de bar, que facilita o processo. Preciso ter alguém gente boa me falando exatamente o que fazer, se não, é CLARO que não vou fazer. Queria tanto que a academia me deixasse musculoso só pagando a mensalidade, ou que, pelo menos, pudesse terceirizar isso. Tipo, alguém vai malhar no meu lugar e eu fico em casa assistindo filme ou xvideos.