O som e as luzes do Natal estão a nossa volta e no ar deste mês de dezembro. Retornam a nossa memória os bons sentimentos que essa época inspira e os rituais que esse período da Natividade instaura e restaura, ano após ano.\nA tradição do Natal cristão inclui a ceia em família, presépios, árvores decoradas, canções, luzes, contos e poesia, como esta do goiano Miguel Jorge:\n“Eis aqui o Natal posto sobre a mesa.\nDeitam-se os sonhos em pratos de ouro,\nna medida certa de suas engrenagens (...)\nEis aqui, em caldeamento de cores, a chama\nazul a aureolar cabeças (...)\nO fresco e claro som das orações a iluminar o renascer\nde uma bela e antiga história.”\nAs nossas imagens do Natal foram moldadas pelas pinturas da manjedoura, onde repousa o Menino, sob o olhar cândido de Nossa Senhora e São José, cercados pelos animais que homenageiam o Deus encarnado, assistidos do alto por anjos e iluminados pela estrela que anunciara sua chegada ao mundo.