Sempre fui muito medroso. Já tive pavor de coisas como: escuro, mar, tubarão, dinossauro, cachorro grande, minha mãe, assalto, policiais à noite, rio Araguaia. Hoje, meu maior medo é o sábado à noite.\nEscrevo este texto numa quarta-feira e já estou com a cabeça aflita pelo sábado que se aproxima. Meu medo nem é pelo dia da semana em si, mas porque, à noite, eu preciso fazer algo. Se eu estiver à toa, sozinho, eu acho que vou morrer, desaparecer no ar.\nA sensação é de que minhas partículas vão se desintegrar instantaneamente. Como assim eu não tenho nenhum plano para o momento mais esperado da semana? Ninguém me chamou para nada? E eu não me interessei em nada? Que vida vazia é essa?\nO sábado à noite é um imperativo da diversão. Para mim, é inimaginável não caçar assunto nessa noite que encerra a semana. Uma mistura de não-existir com existir-e-ninguém-se-importar. Uma guerra eterna com o medo de desaparecer que me torna um verdadeiro entusiasta da boemia, quanto maior o rolê, melhor.