Final de tarde de domingo, tendência à preguiça de apenas me distrair, quando me deparo com a sugestão, em destaque na plataforma, do filme O Sacrifício. O título não engana, indica exigência e sofrimento, mas decidi ver, sem saber mais do que uma breve sinopse.\nLogo de início, um aparte. Gosto de experimentar assim, na arte e na vida, sem muitas referências, para ter possibilidades de impressões e orientação próprias no que possuo de percepções e conhecimentos. Depois sim, vou atrás de informações, críticas, para confirmar constatações e me surpreender com o que sequer havia notado e era tão relevante. Não raro, retomo o filme, o livro, a apreciação de uma obra, agora em contexto mais direcionado.\nO Sacrifício me causou incômodo, inquietação, sugeriu questões sem respostas, me obrigando a refletir sobre elas e a reconhecer que nem tudo tem explicação. Fiquei impregnada a ponto de estar agora incitando quem lê esse breve texto a se perturbar também.