Eu cansei de ver como meus amigos sofrem por causa do coração. Parece que eles não se importam com o estresse e com o cortisol alto, nem com o fato de precisarem desabafar sobre suas relações toda semana. Eles se irritam com os parceiros e continuam ali, parados, se queimando nas chamas do amor, mesmo que as labaredas da irritação sejam evidentes a olho nu.\nO caso mais emblemático é o da minha amiga que vou chamar de B, para não expô-la em praça pública. B, que é minha amiga há quase 20 anos e há quase 20 anos vejo ela sofrendo do coração, arruma cada buraco, consciente do sofrimento que lhe aguarda lá. Todo ano uma paixão avassaladora toma conta, ela se vê casando em seu terno off white e... cataploft... o sonho tropeça na realidade.\nO término vem, trágico, e as lágrimas batem à porta de B. O que antes era alvo de doces devaneios vira palco de um circo de horrores dos sentimentos. Abandono, solidão, desânimo - são muitos os integrantes dessa trupe do coração em desalento.