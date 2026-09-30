A pedra jaz no fundo do poço como um travesseiro.\nA infusão sensível da canela na água quente ao ponto de, sorvida após às 19 horas, não provocar insônia alguma.\nO gato se aconchega entre suas pernas na rede, tira um cochilo satisfatório e quando ele decide o momento de desfazer o encaixe é por vontade própria.\nTodo o cuidado de quem carrega água.\nA decisão segura da inutilização da coisa perdida, entre o momento em que ela é necessária e o tempo em que já não vale nada.\nO ônibus passa numa velocidade previsível e monitorada, mas ligeiro o bastante para que não se capture a imagem refletida em suas janelas envidraçadas.\nO céu sequestrado pelo edifício, todos os dias da semana, ruidosamente.\nCinco homens cis parados na esquina, mão na cintura, assistindo o deslocamento do caminhão que carrega uma escavadeira estacionar.