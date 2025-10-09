“Fundamental é mesmo o amor/ É impossível ser feliz sozinho”, diz a bonita canção Wave, de Tom Jobim, ao contrário do que muito se tem apregoado por aí, contrariando os discursos tão em voga de que é possível sim ser feliz só. A canção parece se referir especialmente à necessidade de um par amoroso para se alcançar a felicidade, alguém a quem dar as coisas lindas que se tem para dar. Na falta desse par, talvez possamos ser felizes junto de nossas famílias, amigos, colegas de trabalho. Mas completamente sozinhos?\nPor mais que os discursos nas redes sociais, de psicólogos, de coachs e de toda sorte de especialistas na Psicologia ou na Ciência da Felicidade tenham reforçado o papel do indivíduo como o único responsável pela sensação de felicidade, podemos mesmo nos sentir felizes quando tantos outros a nossa volta não se sentem?