Autoestima nunca foi o meu forte. A única coisa que eu acho que faço minimamente bem é escrever. Sou tomado por uma ideia e a canalizo em textos que me satisfazem, como este que você lê agora. Só que atualmente eu quero mais, apenas a arte da escrita já não me é suficiente.\nJá me arrisquei em outras áreas criativas ao longo da vida, como quando fiz teatro por três anos na adolescência. Me distanciei não porque duvidaram de mim, muito pelo contrário. Amigos e familiares apoiaram e incentivaram que eu buscasse êxito nesse mundo da dramaturgia. Lembro que uma grande amiga da época, Bruna Viegas, sempre brincava que seria ela a escolhida para o meu Arquivo Confidencial no Domingão do Faustão.\nFausto Silva pode não estar mais à frente de um programa dominical, mas a minha ambição segue firme e forte. Principalmente depois que entrei no mercado de roteiros e vi que são os próprios famosos quem mais vendem projetos grandes. As produtoras, plataformas e canais querem comprar de quem já tem público cativo. Então, ir para a frente da câmera se torna um auxiliar na vida de roteirista.