Eu me alegrei ao descobrir que o meu romance mais recente, Meu Passado Nazista (ed. Record), foi apontado como um dos melhores lançamentos de 2025 pelos colaboradores do jornal O Globo. No “clima” e nos dias atuais, levando-se em conta quem eu sou e o que e como escrevo (e também as coisas que penso e digo aqui e alhures), ser lembrado em listas desse tipo é algo que me sempre me surpreende.\nTambém me surpreendi quando a produtora RT Features adquiriu os direitos de adaptação audiovisual do romance. Fico pensando em como seria transpor esse livro absurdista, satírico e histérico para as telas e, caramba, desejo boa sorte aos roteiristas. Vento de Queimada segue com o pessoal da Conspiração, mas viabilizar projetos cinematográficos no Brasil é um troço inacreditavelmente difícil e sempre leva muito tempo, isso quando as coisas avançam. O lance é ter paciência. O que rolar, rolou.