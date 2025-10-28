Caos por todo território de Haruaca! Os ricos decidiram ir embora daquelas terras! Se diziam pelas ruas e becos que, mais hora menos hora, eles partiriam e levariam suas riquezas para longe. O sacristão da igreja foi o primeiro a se assustar, não existe templo sem dízimo. Quem manteria o pregador da fé? Os pobres???\nO clima naquele lugar foi ficando cada dia mais cabreiro. Os populares, funcionários, peões, enfermeiros, publicitários, advogadas, policiais, até as meretrizes e os gigolôs, todos temeram. Não tinham ideia de como sobreviveriam se os ricos deixassem Haruaca. A desconfiança era palpável no ar, um fio de fel transpunha os ares da região.\nE o que mais temiam aconteceu. Realmente houve um complô! Os ricos pretendiam deixar a população para trás. Não se soube para onde queriam ir. Alguns desconfiavam Escandinávia, outros Orlando. Talvez ambos.