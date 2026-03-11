Era para ser uma noite de trabalho seguida do abraço em amiga aniversariante, que comemorava entre pessoas queridas. Mas como o imprevisível conspira, o trabalho se prolongou e ficou muito tarde para a festa, só que a expectativa tinha sido criada e acabamos saindo para dançar numa boate, banda boa, pop-rock brasileiro e internacional, nos jogamos em euforia infantil.\nComo há tempos não saía do casulo de relações mais próximas e ambientes familiares, foi uma diversão notar como a vida pulsa intensa, vibrante, enquanto eu costumo me ausentar do mundo no sono regenerador de todos os dias. Pessoas de diferentes idades e estilos, um frenesi de sorrisos, conversas, corpos, beijos, olhares em busca de maior emoção.\nNão consegui escapar da compaixão de considerar que a euforia resvala no desespero, aquele excesso de excitação e alegria me denunciavam falta, escapismo, me senti uma chata nesses devaneios quando era apenas para me permitir entrar na mesma onda de quase alucinação coletiva. Entrei, pulei, cantei, suei, bebi e distraí o impulso desses pensamentos incessantes.