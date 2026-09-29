Lineker e Fábio não têm nada a ver um com o outro, a não ser pelo fato de serem dois grandes amigos meus. Lineker só consegue falar alto, inimigo da introversão e banhado nas águas da marra carioca, mesmo tendo nascido em São Paulo e só vindo para cá na adolescência. Já Fábio é o oposto, tímido, síndrome de bom garoto, morre de medo de desagradar. Ambos são meus grandes amigos e ambos estão indo embora do Rio de Janeiro agora no segundo semestre do ano.\nFábio passou para uma vaga ótima no Itaú e, como a sede do banco é em São Paulo, vai ter de se mudar para a cidade da garoa. Enquanto Lineker, recém casado, vai se mudar com o marido para o interior da Bahia porque o cônjuge foi transferido para a filial da empresa que estão abrindo lá. Um vai embora por amor e outro vai pela carreira, mas a saudade deixada é a mesma.