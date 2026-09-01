Todo mundo quer pegar os bandidos. É muita loucura achar que alguém quer os bandidos soltos, hostilizando a população a seu bel prazer. A luta de todos é a mesma: livrar a sociedade da violência. O que se difere é o método de cada um para chegar lá.\nAlguns querem pegar os bandidos, matá-los e fim, mantendo a situação que os criou. O que vemos no Rio de Janeiro todo ano é um exemplo perfeito disso. A cada seis meses rola uma mega operação da polícia em uma das mais de 700 favelas da cidade, chove bala para todo lado, matam vários bandidos, morrem alguns policiais como efeito colateral, muitas vezes sobra até para crianças que brincavam na rua por ali.\nPessoas de bem sempre são mortas junto dos criminosos, por serem vizinhos deles. E os cidadãos que sobreviveram com certeza morrem um pouco por dentro com tudo o que aconteceu. Isso é libertá-los? Até porque, mesmo com toda a matança, os bandidos não acabam. Se tivesse acabado, não teria operação-matança semestralmente.