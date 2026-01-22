Era uma noite tranquila no centro de Minaçu, no início dos anos 2000, cidade para a qual tínhamos acabado de nos mudar. Saímos em família para tomar um caldo. Depois de pedir a conta e já quase prontos para ir embora, um cãozinho filhote, vira-lata, se aproximou da nossa mesa. Veio de mansinho. Apenas chegou, como quem sabia que ali havia uma fresta. Pronto, ele conseguiu. Acabamos ficando mais um pouco no local.\nO danado conquistou primeiro minha irmã, talvez por conta da maior sensibilidade da gravidez, não sei. De alguma forma ele entendeu que ela seria o alvo “mais fácil”. Depois, ganhou todo mundo e, assim, angariou um lar. Ali mesmo foi batizado. Um nome curto, sem nenhuma criatividade, desses que cabem em qualquer boca e em qualquer quintal: Totó. No dia seguinte, ganhou coleira, vacinas, banho e já estava parecendo um rei. Era bonitão.