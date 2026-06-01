Enquanto o mundo ameaça desabar sobre nossa cabeça, com tantas notícias desalentadoras, eu me vejo às voltas com a tentativa de fazer minhas orquídeas tornarem a florir. Venho ganhando exemplares dessas flores de algum tempo para cá, o que sempre me alegrou deveras, porque são realmente lindas. Mas, de repente, sem que eu pudesse atinar com a causa verdadeira - apesar de ouvir todo tipo de palpites e opiniões, as mais contraditórias -, as lindas resolveram me esnobar e pararam - todas de uma vez - de dar flores.\nPlanta tem dessas coisas e a orquídea é bem cheia de mania.\nQuem sabe foi muito adubo? Quem sabe chuva demais? E no momento faço uma última tentativa desesperada de salvá-las seguindo o conselho de uma amiga que aprendeu de um amigo que é, sem favor nenhum, o campeão das orquídeas mais bonitas do mundo. Só por isso a gente já tem de botar fé. E mais: minha bela filha Maria me deu de presente a orquídea mais linda que encontrou depois de com certeza muito pesquisar, como sei que é do seu feitio.