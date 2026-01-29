Existe um mundo para além daquele que conhecemos e ao qual estamos habituados. Existem muitos mundos de que não suspeitamos. E não falo de outros planetas ainda não mapeados, tampouco de outras cidades ou países. Existem muitos mundos que ignoramos e que às vezes se encontram em nossa própria cidade, às vezes até em nossa vizinhança e que só estão ocultos de nós porque não nos aventuramos a descobri-los, a explorá-los ou porque nos mantemos imersos em nossos preconceitos e inércia.Tenho me aventurado e descoberto outros mundos, os exteriores e os interiores, que estavam escondidinhos aqui em mim. Decidi me aventurar depois que voltei a viver em Goiânia e que passei pela “curva perigosa dos 50” de que fala Carlos Drummond de Andrade no seu Quarto em Desordem.Após passar por ela com alguns pequenos acidentes, derrapagens, mas não capotamentos, deliberei experimentar algumas das muitas coisas que, “gauche”, não aprendi a fazer na infância e na juventude, como nadar e dançar.Lá fui eu primeiramente para as aulas de natação, que se encontram temporariamente interrompidas por causa da chuvarada, e em seguida para as aulas de forró.No período em que vivi no Ceará, eu até ensaiava alguns passos, sem muita habilidade. Lá tomei gosto pelo ritmo, mas sempre me senti um cabo de vassoura. Pois não é que, tendo frequentado um curso desde o ano passado, o cabo de vassoura adquiriu alguma flexibilidade? Ando me sentindo, para usar uma expressão bem antiga, um “pé de valsa”.Ainda tenho muito a aprender. E como para aprender, só praticando, outro dia pela primeira vez me animei a ir com a turma da escola de dança para um lugar onde se dança forró. Tive que fazer um grande esforço para me persuadir a ir. Os 50 me trouxeram uma enorme preguiça de sair à noite em Goiânia, assim como à maioria de meus amigos, que também raramente saem.Pois foi a melhor decisão. Que mundo é esse que eu até ontem ignorava? Um mundo mesmo de gente que sai não apenas para beber ou conversar, mas para dançar. Alunos e professores de escolas de dança (eu não sabia que existiam tantas em Goiânia, nem tantos espaços diferentes onde se dança).Gente de todas as idades, com histórias de vida interessantes e diversas. Gente que se matriculou nas aulas para se mover e se exercitar, que procurou uma forma de vencer a solidão e o isolamento social. Gente que encontrou na dança um aliado na luta contra a depressão, depois de ter sofrido grandes perdas familiares, a viuvez, a orfandade, a perda de filhos.Contando isso, até parece que me arrogo a descoberta da roda. “Esse mundo já existe há muito tempo”, diz minha irmã, que muitos anos antes já o explorava. Mas não existia até então para mim, que só agora o descubro, assim como ao grande poder terapêutico da dança.Enquanto danço, enquanto me concentro na execução dos passos ensinados pelo professor, em seguir o ritmo dos diferentes parceiros que se alternam, minha mente se esvazia, vão-se embora pelo menos por algumas horas as preocupações e problemas cotidianos, as contas a pagar, os aborrecimentos domésticos, as tristezas e angústias diante do “espetáculo do mundo” e do peso dos “ombros que suportam o mundo” de que também falava Drummond: “As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios”, as mulheres e homens assassinados, os animais torturados...É mesmo um outro mundo no qual, por curtos intervalos, me abrigo, em que, por alguns momentos pelo menos, sinto achegar-se a tal “burrinha da felicidade”, cantada pelo paraibano Flávio José em sua bela canção “A Natureza das Coisas”. Um outro mundo que é refúgio sim, mas que não é fuga, e do qual retorno com os ombros mais fortes para suportar e enfrentar o mundo presente, tão vasto e às vezes tão inabitável.