ESTOU FURIOSO. EM BUSCA DE VINGANÇA. LANÇARAM UMA MÚSICA QUE EU ESCREVI E TIRARAM MEU NOME DOS CRÉDITOS, COMO SE A MÚSICA TIVESSE CAÍDO DO CÉU DAS COMPOSIÇÕES. COMO SE ELA SE MATERIALIZASSE SOZINHA ALI, NA FRENTE DA CANTORA. E JÁ QUE O ELEFANTE ESTÁ NA SALA, VAMOS FALAR DELE. A MÚSICA AUTO-ESCRITA JÁ ESTÁ LANÇADA E NÃO TENHO MUITO O QUEFAZER A RESPEITO, A NÃO SER ESCREVER ESSA CRÔNICA-DESABAFO, EM CAIXA ALTA. CRÔNICAS SÃO INOFENSIVAS, MACHUCAM NO MÁXIMO SENTIMENTOS. E É O QUE ME RESTOU, JÁ QUE NÃO SOU MAIS AMIGO DE QUEM LANÇOU A MÚSICA QUE COINCIDENTEMENTE ESQUECERAM DE ME CREDITAR. ENTÃO ESSA CRÔNICA CHEIA DE RAIVA NÃO MUDA NADA, É SÓ UM DESABAFO, UM BARRACO DE PAPEL. UMA PEQUENA VINGANÇA LITERÁRIA.E ASSIM, ELA PODE SER INOFENSIVA, MAS NÃO DEIXA DE TER FÚRIA. É VERDADE QUE ELES NÃO BOTARAM O MEU NOME COMO O AUTOR DA MÚSICA, MAS ISSO TAMBÉM NÃO MUDA TANTA COISA. NÃO ACREDITO QUE VÁ PERDER DINHEIRO COM ROYALTIES. TODO MUNDO SABE QUE OS STREAMINGS DE MÚSICA PAGAM UMA MIXARIA PELO PLAY NA COMPOSIÇÃO. ELES TERIAM QUE FAZER MUITO SUCESSO PARA ISSO DAR EM ALGO, O QUE, TENDO EM VISTA O FURTO CRIATIVO, SE MOSTRA QUASE IMPOSSÍVEL.ENTÃO O QUE FICA É A DESELEGÂNCIA DA SITUAÇÃO. ALGUNS AMIGOS DISSERAM QUE FARIAM UM BARRACO, QUE IAM CHEGAR PERGUNTANDO PARA A DUPLA-USURPADORA-DE-EU-LÍRICO “QUAL O SEU PROBLEMA?”, COM TODA A MARRA CARIOCA. EU ATÉ PENSEI EM SEGUIR ESSE CAMINHO, É NOBRE CAÇAR CONFUSÃO POR DIREITOS AUTORAIS. TEM ALGO DE MUITO BRASILEIRO EM TRANSFORMAR UMA QUESTÃO JURÍDICA EM UMA DISCUSSÃO NA CALÇADA. MAS INFELIZMENTE NÃO É DA MINHA ÍNDOLE, MEUS PAIS ME CRIARAM PARA TER PARCIMÔNIA (ATÉ DEMAIS). FUI EDUCADO PARA ENGOLIR SAPOS, NÃO ARREMESSÁ-LOS.ASSIM, O QUE ME RESTA É VER O LADO POSITIVO DA SITUAÇÃO. EU COMPUS A MÚSICA HÁ UNS SEIS OU SETE ANOS, QUANDO AINDA ERA MUITO AMIGO DOS DOIS DITO CUJOS. ENTRETANTO, UNS DOIS ANOS DEPOIS, NOS AFASTAMOS. ENTÃO, JÁ NÃO FALO COM ELES HÁ MAIS OU MENOS UNS CINCO ANOS, E O LADO BOM É QUE ELES TIVERAM MEIA DÉCADA PARA COMPOR AS PRÓPRIAS MÚSICAS E NÃO FORAM CAPAZES. TIVERAM CINCO ANOS, UMA VIDA, UM COMPUTADOR, INTERNET, EXPERIÊNCIAS, AMORES, TÉRMINOS, VIAGENS, TRAUMAS E, IMAGINO, PELO MENOS ALGUMAS NOITES DE INSÔNIA. E, AINDA ASSIM, TIVERAM QUE RECORRER À MINHA CRIATIVIDADE.COMO EU VOU TER RAIVA DE ALGUÉM QUE QUER FINGIR SER EU? É UMA FORMA DE ADMIRAÇÃO, QUASE UMA HOMENAGEM. ALGUÉM QUE FINGE QUE CRIOU ALGO QUE SAIU DA SUA CABEÇA É ALGUÉM QUE QUERIA FAZER IGUAL A VOCÊ. SE ISSO NÃO É UMA ODE, EU NÃO SEI O QUE É. COMO DIRIAM AS MÁS LÍNGUAS “QUEM NÃO SABE FAZER COPIA MESMO”.SE EU ACHASSE QUE OS DOIS PSEUDOARTISTAS VIRARIAM GRANDES ESTRELAS, FARIA ALGO, IRIA ATRÁS DO RECONHECIMENTO, PARA NÃO CORRER O RISCO DE FICAR DE FORA DA FESTINHA. ATÉ O MAIS PLÁCIDO DOS ROTEIRISTAS VIRA UMA FERA QUANDO O ASSUNTO É DINHEIRO. PORÉM, OUVINDO O ÁLBUM RECÉM-LANÇADO, A SENSAÇÃO QUE DÁ É QUE ELES SÃO SÓ DOIS MÚSICOS NEPOBABIES DA ZONA SUL CARIOCA. O DINHEIRO ATÉ COMPRA ALGUM TALENTO, MAS NÃO COMPRA A ORIGINALIDADE, A EFERVESCÊNCIA, O MOLHO. A CIDADE ESTÁ CHEIA DESSE TIPO. SÓ ME RESTA CONVIVER COM ELES E TORCER PARA QUE OS PRÓXIMOS PARA QUEM EU COMPUSER TENHAM A DECÊNCIA DE ME COLOCAR COMO O AUTOR. SE NÃO, TUDO BEM, SEMPRE HAVERÁ ESPAÇO PARA MAIS UMA CRÔNICA EM CAIXA ALTA.