Uma grande atriz morreu, saíram fotos dela caída no assoalho frio de um prédio comercial do Centro do Rio de Janeiro. Parece que foi mal súbito, o que é triste, mas não surpreendeu ninguém, já que ela estava na maioridade há alguns anos. O que pegou todos de supetão é que ninguém mais lembrava seu nome.\nFoi um desespero para outras atrizes consagradas, como Luciana Demétrio, que havia trabalhado com ela em um papel icônico no qual as duas interpretaram nora e sogra que se odiavam. Luciana, que era a nora, teve um ataque de pânico pela vergonha de não lembrar o nome de sua ex-parceira de cena. Ao receber a notícia, saiu correndo pelos corredores de sua mansão. Aos prantos, ela lembrava de todas as cenas de porrada que elas ensaiaram. Ambas ganharam tantos prêmios com esses papéis, não é possível que a outra grande atriz já havia caído no esquecimento.