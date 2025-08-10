A secura do mês de agosto em Goiás desce até o mais fundo do peito, os olhos ardem, a garganta se mostra cansada, chegando a comprometer a voz – sentimos o coração apertar mesmo nas pequenas caminhadas. As vias aéreas ditas superiores sentem-se superadas, inferiores diante do tempo tão seco. Ainda bem que, daqui a pouco, a natureza nos compensará com as floradas dos ipês e suas boas recordações.\nSempre que revivo essa passagem do friozinho do final de julho ao tempo seco de agosto, é como se eu fosse enviado direto a minha adolescência, quando ia passar as férias na casa dos meus tios em Taguatinga.\nTio Adalberto e tia Luzia me acolhiam por quase um mês em sua casinha de madeira, naquela nascente e empoeirada cidade. A farra com os primos era muito boa, típica de meninos que podiam brincar à vontade, gozando a liberdade que a cidade em construção ainda permitia: jogar futebol, disputar partidas de bete e, se as primas estivessem junto, nos permitíamos até brincar de queimada e passa-anel.